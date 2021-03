Bensheim. Wie der Spitzenkandidat der AfD Bensheim, Landtagsabgeordneter Rolf Kahnt, in einer Pressemitteilung verlautbaren lässt, sind in den letzten Tagen Wahlkampfplakate der AfD in Bensheim und im Stadtteil Schwanheim entweder heruntergerissen und entfernt oder mit Parolen überklebt oder beschmiert worden.

„Bisher beklagen wir den Verlust von zehn Plakaten, bei 60 mit Sondergenehmigung der Stadt verteilten Plakaten im Stadtgebiet ist dieser Vandalismus nicht ohne Widerspruch hinzunehmen“, betont Kahnt. Das Herunterreißen, Entfernen oder Beschmieren von Plakaten sei zudem ein beklagenswertes Verhältnis zu Pluralismus und Meinungsfreiheit in einer demokratisch verfassten Gesellschaft wie die unsere. Meinungsfreiheit gelte ohne Ausnahme auch in Zeiten von Wahlkämpfen.

Statt einen Dialog zu suchen, hätten die Plakatzerstörer offenbar nur eines im Kopf, eine demokratische gewählte Parteien und besonders den Spitzenkandidaten und Stadtverordneten Rolf Kahnt mundtot machen zu wollen, das sei erbärmlich, so Kahnt. „Diejenigen, die so etwas tun, verachten ein demokratisches, friedfertiges Miteinander und sind von Demokratie so weit entfernt wie die Erde vom Mars“, kommentiert der Landtagsabgeordnete.

Heute Treffen der Fraktion

Die AfD habe inzwischen beim Ordnungsamt beantragt, zehn notwendige, städtische Genehmigungsaufkleber zeitnah für die Ersatzplakate zur Verfügung zu stellen. Am heutigen Freitag (5.) trifft sich die Fraktion der AfD zu einer Sondersitzung in ihren Geschäftsräumen, um die bisherige Wahlkampfstrategie zu reflektieren und das weitere Vorgehen bis zur Kommunalwahl zu beraten. Beratungen oder eine besondere Strategie sollen verhindern helfen, wie man Plakatzerstörungen begegnen könne. „Am liebsten wäre es mir, wenn wir mit den Plakatzerstörern in einen Dialog eintreten könnten“, bemerkt Kahnt.

Doch dazu seien diese nicht willens, denn ganz offensichtlich hätten sie auch nicht die geringste Ahnung, was die AfD-Fraktion in den der fünf Jahre im Stadtparlament und in den Ausschüssen geleistet habe. „Würden sich die Plakatzerstörer einmal damit befassen, statt überall dort, wo ihnen etwas nicht passt, Vandalismus zu betreiben, dann wäre das für deren Demokratieverständnis bereits ein kleines, zartes Pflänzchen. Das würde ich gern bewässern, so dass es wächst“, schließt Rolf Kahnt. red