Adventstreffen in Zell

Bensheim. Zum adventlichen Beisammensein hat sich der Jahrgang 36/37 in der Vetters Mühle versammelt. Die Aktivitäten der Gruppe waren in den zwei letzten Jahren pandemiebedingt sehr eingeschränkt. So war man sehr dankbar, dass sich nun 29 Jahrgangsangehörige einfinden konnten. Gerade jüngst musste der Jahrgang den Verlust von drei Leistungsträgern beklagen. Über Jahrzehnte haben sie Aufgaben erfüllt, ohne die eine Gemeinschaft nicht funktionieren könne.

Günter Sauerbrey, Ideengeber und zugleich wichtigster „Funktionär“, gedachte der Verstorbenen in einer Schweigeminute, erinnerte an Eginhard Kaltwasser als organisatorische „Lokomotive“, an Ludwig Koob als Leader der Volkstanzgruppe und an Seppel Zehnbauer als Multitalent. Alle waren auch im „Panikorchester“ engagiert, so nannte sich selbstironisch diese Gruppe von Laienmusikern.

Gemeinsam wurden beim Adventstreffen Weihnachtslieder gesungen. Sauerbrey unterstützte mit seiner Posaune und ließ sich melodisch von elektronischer Musik orchestrieren. Seine Frau Edith trug ein Gedicht vor und unterstützt durch Anneliese Mühlum verschenkten sie echte Odenwälder Lebkuchenherzen. red