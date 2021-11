Adventsmusik in der Auerbacher Bergkirche

Auerbach. Am Samstag, 27. November, findet um 18 Uhr in der Auerbacher Bergkirche die traditionelle Adventsmusik statt. Neben adventlicher Chor- und Bläsermusik erklingen Solo-Arien von Bach, Telemann und Eybler sowie kammermusikalische Stücke, heißt es in der Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es musizieren der Kirchenchor der Bergkirche unter der Leitung von Eva-Maria Dreizler, der Posaunenchor unter der Leitung von Werner Müller und weitere Instrumentalisten. Die Solopartien singen Almuth von Wolffersdorf (Sopran) und Ralph Dillmann (Bass).

Der Eintritt zur Adventsmusik in der Bergkirche ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für die Zuhörer gilt die 2 G-Regel. red