Schwanheim. Nachdem die Adventszeit in den vergangenen beiden Jahren eher still war, lädt der Singkreis Schwanheim dieses Jahr wieder zu seinem traditionellen Adventskonzert zum Mitsingen ein.

Am Sonntag, 18. Dezember, werden ab 17 Uhr in der Schwanheimer Kirche neue und alte Lieder vom Singkreis sowie dem Kinder- und Jugendchor gesungen. Es ertönen die strahlenden Klänge des Blechbläserensembles „Brasso con toni“, das die Besucher in feierliche Stimmung bringen wird. Begleitet werden die Chöre von Thomas Adelberger am Klavier. Der Eintritt ist frei.

„Singen Sie mit, wenn wir gemeinsam bekannte Weihnachtslieder anstimmen“, fordert Chorleiterin Cosima Seitz die Zuhörer auf. Und weiter: „Singen ist ein Geschenk. Dieses Geschenk wollen wir mit Ihnen teilen. Die Chöre freuen sich auf Sie und Ihre Familie.“

Der Singkreis Schwanheim würde sich über weitere sangesfreudige Mitglieder freuen. Geprobt wird montags um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim. red