Adventskonzert des Musikvereins

Auerbach. „Ruhe finden in der hektischen Vorweihnachtszeit“: Das unter diesem Motto ausgerichtete Adventskonzert der Abteilung Musik der TSV Auerbach kann nach zwei-jähriger Pause wieder stattfinden. Das Konzert wird in diesem Jahr im weihnachtlich geschmückten Saal der Firma Sanner in Auerbach veranstaltet.

Eröffnet wird das Konzert vom Vororchester der Abteilung Musik. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich unter anderem auf das traditionelle Tochter Zion und das norwegische Weihnachtslied „Julenatt“ freuen. Weihnachtliche Klänge werden auch zu hören sein vom Adventschor Sunrise. Der sich jedes Jahr eigens für das Adventskonzert zusammenfindende Chor wird in diesem Jahr neben einem A-cappella-Stück der Gruppe Pentatonix auch Lieder mit Unterstützung aus den Reihen des Hauptorchesters in Form von Klavierbegleitung zum Besten geben.

Mix aus Klassik und Moderne

Den Abschluss wird das Hauptorchester bilden, das mit einem Mix aus Musikstücken aus Klassik und Moderne das Publikum begeistern will. Das gesamte Konzert wird geleitet von Mathieu Ochs. Der junge Dirigent freut sich schon sehr auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer.

Im Anschluss an das Konzert lädt der Musikverein Auerbach zu einem kleinen Empfang im Innenhof der Firma Sanner mit Glühwein und Gebäck ein. Das Konzert findet am Sonntag, 11. Dezember, bei der Sanner GmbH in der Schillerstraße 76 (Eingang Tor 2) in Auerbach statt. Beginn ist um 17 Uhr.