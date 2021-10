Adventskalender selbst gestalten

Bensheim. Im Workshop der Kreisvolkshochschule gestalten die Teilnehmer das Grundgerüst für ihren persönlichen Adventskalender. Die Kursleiterin Susana Stier stellt Material zur Verfügung. Inhalte für den Kalender können auch mitgebracht werden. Der Workshop läuft am Samstag, 16. Oktober, von 10 bis 17 Uhr in Schönberg, Am Oberhof 17. Er findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen statt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 06251/ 172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red