Adventskalender der anderen Art

Auerbach. Schwierige Zeiten fördern zuweilen auch den Einfallsreichtum. So hatte am 1. Advent im Staatspark Fürstenlager ein Adventskalender Premiere, der durchaus als ungewöhnlich, aber auch originell bezeichnet werden darf. Die Gruppe Kunst des Kur- und Verkehrsvereins muss Corona-bedingt den Ausstellungsraum im Damenbau im Dezember geschlossen halten.

Um jedoch den zu jeder Zeit zahlreichen Besuchern des beliebten Ausflugszieles auch im Advent Kunst näherbringen zu können, haben sich die rührigen Damen um Abteilungsleiterin Gabriele Mundt daher vier Adventsfenster einfallen lassen.

Erster Fensterladen geöffnet

Die vier Fensterläden des Damenbaus zum Hauptweg wurden mir den Ziffern 1, 2, 3 und 4 beschriftet. Am 1. Advent wurde dann der erste Fensterladen geöffnet. Dahinter waren unter dem Begriff „Werkschau“ auf Staffeleien Bilder der Malerei und Fotografie zu sehen, die ausnahmslos von Mitgliedern der Gruppe Kunst im Fürstenlager geschaffen wurden.

Am nächsten Sonntag (5.) folgt Fenster 2, am 3. Advent dann Fenster 3 und am 4. Advent schließt Fenster 4 diese kreative Aktion ab. Aber auch über die Festtage dürfen sich die Besucher weiter über die vier „Schaufenster“ mit Werken einheimischer Künstler freuen. red

