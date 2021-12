Adventsingen als kurzer Clip im Internet

Bensheim. Zum fünften Mal hätte 2021 das „Bensheimer Adventsingen“ im Parktheater stattgefunden – konzipiert und durchgeführt von Karoline und Gregor Knop mit der Fraa vun Bensem, der Kinderkantorei Sankt Georg, dem Collegium Musicum Bergstraße sowie Alphornbläsern und Zitherspielern. Live war diese Einstimmung auf das Fest der Liebe aber auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An ungewöhnlichen Plätzen

Daher ist für alle Fans des Adventsingens ein 15-minütiger Clip entstanden, der an ungewöhnlichen Plätzen in Bensheim gedreht wurde: So singt die Kinderkantorei in der Schorschalm und im „Krämer reloaded“. Die Suche nach dem beliebtesten Weihnachtslied der Bensheimer führt auf den Wochenmarkt und durch die festlich beleuchtete Innenstadt. Die Alphornbläserinnen erfreuen die Bewohner des Caritasheims und auch die Fraa vun Bensem ist mit von der Partie.

Einige Bensheimerinnen und Bensheimer sind während der Entstehung des Clips mit dem diesjährigen „Adventsingen“ bereits in Berührung gekommen und können sich nun auf die kleine digitale Ausgabe freuen. Technisch umgesetzt wurde das Video von den Meistern für Veranstaltungstechnik der Stadtkultur Bensheim im Parktheater. ps