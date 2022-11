Adventsbasar von Inner Wheel

Bensheim. Der Inner Wheel Club Bensheim – Lampertheim lädt für Samstag, 19. November, von 10 bis 14 Uhr zum Adventsbasar ein. In diesem Jahr findet sich der Stand des Clubs am Wambolter Hof neben der Konditorei Glaubach.

Angeboten wird Adventliches und Dekoratives – zum Beispiel Adventskränze für jeden Geschmack, vielerlei Plätzchen, selbstgestaltete Weihnachtskarten, Misteln in verschiedensten Größen sowie weitere Dekoartikel für die Weihnachtszeit.

Bei einem Becher heißen Glühwein können sich die Besucher bereits in Adventsstimmung versetzen lassen. Der Erlös aus dem Verkauf wird dieses Jahr der Tafel Bensheim zugute kommen, teilt der Inner Wheel Club mit. „Helfen Sie uns, damit wir helfen können“, heißt es von Seiten des Vereins. red