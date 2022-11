Adventsbasar in Schönberg

Schönberg/Wilmshausen. Im Gemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen fand nach der Corona-Zwangspause die Neuauflage des Adventsbasars statt, organisiert von den Damen des Handarbeitskreises. An langen Tischreihen konnten Adventskränze, Strickwaren, Eingekochtes, handwerklich gefertigte Geschenke, Mitbringsel und Dekorationsobjekte aus Holz, Stoff und Metall nicht nur bestaunt, sondern auch käuflich erworben werden.

Der Erlös der Veranstaltung wird wie in den vergangenen Jahren einer gemeinnützigen Einrichtung zur Verfügung gestellt, dieses Jahr dem Geburtshaus in Bensheim. Die Anzahl der Tische zur Bewirtung der Gäste und Besucher war zwar deutlich reduziert, allerdings konnte das umfangreiche Kuchensortiment „bis auf den letzten Krümel“ weit vor Ende der Veranstaltung ausverkauft gemeldet werden.

© Kirchengemeinde

Erfreulich viele Besucher waren neugierig auf die Neuauflage dieses Basars, auch aus Nachbargemeinden konnten Gäste begrüßt werden. Um die Mittagszeit war kein freier Parkplatz mehr zu finden. „Wir sind sehr zufrieden“, war aus dem Kreis der Organisatorinnen zu hören.

Wer in Schönberg nicht dabei sein konnte, kann den Besuch nachholen, denn die Damen des Handarbeitskreises werden am dritten Advent beim Belznickelmarkt in der Lautertalhalle mit einem Stand vertreten sein. red/Bild: Kirchengemeinde