Adventsbasar bei der Awo

Bensheim. Am Samstag war es im Sozialzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bensheim wieder so weit: Der traditionelle Adventsbasar öffnete seine Pforten im Foyer des Hauses. Bei Kerzenschein und Weihnachtsmusik genossen Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Gäste Glühwein, Stollen und Waffeln. Auch Herzhaftes war im Angebot. An den verschiedenen Ständen konnte nach Herzenslust nach Weihnachtsgeschenken und Dekoration gestöbert werden.

Der katholische Kirchenmusik-Verein Fehlheim brachte alle zum Strahlen und Mitsingen der alten Lieder. Einrichtungsleiter Daniel Bauer bedankte sich herzlich bei den ehrenamtlichen Helfern: „Ohne euch wäre der Basar nicht so gut gelungen.“ red