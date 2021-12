Adventsaktion an der Liebfrauenschule

Bensheim. Wie sehr gehört doch diese Wartezeit zur Einstimmung auf Weihnachten dazu: das Singen von Weihnachtsliedern, das Verkaufen von Weihnachtsplätzchen, der Geruch von Gewürzen, Orangen, Punsch und Schokolade.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

All das wird in Zeiten von Corona sehr vermisst. Dem begegnete die Liebfrauenschule mit einem besonderen Angebot von Schülerinnen für Schülerinnen. Unter einem Zelt im Pausenhof fand ein Ereignis statt, das jeweils eine Klasse geplant und gestaltet hat: ein Verkauf von Plätzchen und Weihnachtssternen, das Singen von Weihnachtsliedern, das Ausschenken von Kinderpunsch, das Rezitieren von Weihnachtsgedichten. Dass die Adventszeit ein Fest für alle Sinne ist, wird sichtbar und hörbar zelebriert. Jeden Tag konnte man auf einer Tafel ablesen, was noch alles bevorsteht an Programmpunkten. Vieles davon setzt einen Einsatz voraus.

In diesem Jahr fand das weihnachtliche Treiben unter einem Außenzelt statt. Organisiert wurde die Aktion von der Schulseelsorge. Die christliche Schule möchte mit der ganzen Schulgemeinschaft auf Weihnachten zugehen und ebenso soziale Aktionen fördern. Die Schülerinnen tun aktiv etwas für andere und unterstützen mittels Spenden der Einnahmen auch die, die nicht so viel haben – wie die Schule der Maria-Ward-Schwestern, der Congregatio Jesu in Simbabwe. red/Bild: LFS