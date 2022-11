Adventlicher Nachmittag in Zell

Zell. Nach zwei Jahren Coronapause findet in diesem Jahr wieder ein adventlicher Nachmittag für die Zeller Bürger statt. Die SKG lädt hierzu die Zeller Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren mit ihren Partnern oder Lebensgefährten ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Altbewährtes und neue Ideen

Bei einem bunten Programm wird Altbewährtes mit neuen Ideen vereint. Die Moderation übernimmt Karolin Anderl. Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung notwendig. Diese kann bei Familie Anderl, Telefon 06251/3730, oder per Mail an info@skg-zell.de erfolgen.

Auf Wunsch kann die Abholung per Pkw organisiert werden, was ebenfalls mit Familie Anderl geklärt werden kann. Anmeldeschluss ist am Mittwoch (23.).

Die Veranstaltung findet am Sonntag (27.) im Dorfgemeinschaftshaus in Zell statt. Beginn ist um 14 Uhr. red