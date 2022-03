Adil Oyan bewirbt sich in Groß-Gerau

Bensheimer. Der hauptamtliche Bensheimer Stadtrat Adil Oyan (Grüne) möchte Erster Kreisbeigeordneter in Groß-Gerau werden. Diesen Posten hat zurzeit noch Walter Astheimer (ebenfalls Grüne) inne. Dessen Amtszeit läuft im Oktober 2022 aus.

Eine Findungskommission der dortigen Kreis-Grünen hatte Oyan bereits als Nachfolger auserkoren. Allerdings erhielt der hiesige Finanzdezernent bei einer Mitgliederversammlung am Mittwoch in Büttelborn keine Stimmenmehrheit. Stattdessen setzte sich in einem ersten Wahlgang knapp Gegenkandidat Sebastian Wispel durch, der offenbar kurzfristig seinen Hut in den Ring geworfen hatte.

Die Entscheidung über die Nominierung wurde daraufhin vertagt. Bei drei Regionalkonferenzen sollen die beiden Kontrahenten sich und ihre Ideen nun präsentieren, anschließend wird es erneut eine Mitgliederversammlung mit Abstimmung geben.

Oyan ist seit 2011 Stadtrat in Bensheim, seine Amtszeit läuft Ende November 2023 aus. Zu einer Wiederwahl wird es jedoch nicht kommen, weil die Koalition aus CDU, SPD und FDP den Posten des zweiten hauptamtlichen Stadtrats nicht mehr besetzen will. dr