Bensheim. Der ADFC Bergstraße hat eine Ortsgruppe Bensheim/Zwingenberg gegründet. Sprecher sind Klaus Lemmes aus Bensheim und Joachim Hönes aus Zwingenberg. Die Versammlung habe am Montag Corona-gerecht auf einer Chatplattform des Fahrradclubs stattgefunden.

AdUnit urban-intext1

Als erstes großes Sachthema will sich die Ortsgruppe nach eigenen Angaben die geplante Radschnellverbindung Darmstadt – Heidelberg kritisch vornehmen und die Radwegeverbindungen innerhalb der Gemeinden Bensheim und Zwingenberg beleuchten.

Wo immer notwendig, will die Ortsgruppe auch eigene Vorschläge einbringen und im Dialog mit den kommunalen Entscheidungsträgern in Parteien und Rathaus Verbesserungen für Radler erreichen. „Natürlich wollen wir gemeinsam die Freude am Radeln in der Gruppe organisieren. Wir wollen aber auch mitwirken, den Radlern zu helfen, gut und sicher zu ihren Zielen radeln zu können, auch in Bensheim und Zwingenberg“, heißt es in der Pressemitteilung der Ortsgruppe.

An einem guten Radwegenetz mangele es. Viel sei getan worden, zu viele notwendige Maßnahmen aber für mehr Sicherheit für Radler „scheitern an der starken Autolobby in Bensheim und Zwingenberg“. Dem wolle man nun entgegenwirken, heißt es in der Pressemitteilung. red