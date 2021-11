ADFC Bensheim kritisiert Fachausschüsse

Bensheim. Die Teilnehmer des Radlertreffs des ADFC in Bensheim reagierten bei ihrem Treffen am Donnerstag mit völligem Unverständnis auf die Entscheidungen von Bau- und Hauptausschuss, erst mal auf die Bremse zu treten – also nicht der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ beizutreten, „wie auch wir erhofft hatten“, schreibt der ADFC.

Dabei geht es darum, dass Land und Bund den Kommunen mehr Handlungsspielräume ermöglichen sollen, vor allem beim Tempo 30. Stattdessen wolle man diesen Weg zu selbstständiger Entscheidungsfreiheit, wo man die Höchstgeschwindigkeiten herabsetzen will, nicht beschreiten.

Auch dem als Hindernis zu einem Beitritt zu der Initiative angeführten Vorhaben, die Verkehrsprobleme in Bensheim durch ein noch vorzulegendes Verkehrskonzept zu lösen, stünde die Beteiligung nicht entgegen. Vor dem Hintergrund, dass die Reduzierung der Gefahrenpotenziale dringend geboten und auch erwünscht sei, könne man es nur als Hohn empfinden, wenn man die Verwaltung davor bewahren möchte, durch eine solche Initiative Arbeitskraft zu verschwenden.

Um so enttäuschter zeigte sich die Interessenvertretung der Radfahrenden. Hatte man sich doch von der Initiative ein Vorankommen zu den dringend erforderlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf viel befahrenen und für eine getrennte Führung des Radverkehrs zu engen Straßen (wie Friedhof-, Saarstraße, Gronauer Straße und Brückweg) und damit mehr Sicherheit des Radverkehrs erhofft. red

