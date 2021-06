Adam und Eva gastieren auf dem Schloss

Auerbach. „Wenn die Leute heim gehen und sagen, das war genau so wie bei uns zu Hause, dann haben wir alles richtig gemacht.“ Ingrid Hoffmann und Franz Wacker von der gleichnamigen Theaterproduktion sind bester Laune und sprühen geradezu vor Spielfreude und Optimismus: „Die Auerbacher Schlossfestspiele finden auch 2021 statt“, jubeln die Theaterprofis.

Nach Monaten des Stillstands von Kultur und Kunst „geht es endlich wieder aufwärts – natürlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln“. Während einige der großen Freiluftbühnen den Festivalsommer komplett abgesagt haben, gibt es in der historischen Ruine des Auerbacher Schlosses keine Pause – auch wenn die schon für 2020 geplante, witzig-spritzige Liebeskomödie „Die Kaktusblüte“ mit acht Darstellern wegen der Pandemielage zum zweiten Mal verschoben werden muss.

Humor und Wortwitz

Humor und Wortwitz kommen dennoch nicht zu kurz. Im Gegenteil! Im 17. Jahr der Schlossfestspiele unter freiem Himmel lassen Adam und Eva, das älteste Traumpaar der Geschichte, die Zuschauer an ihrem alles andere als langweiligen Alltag teilhaben. Und der hat es tatsächlich in sich. Eitel Sonnenschein und Liebe auf den ersten Blick? Von wegen!

In der Satire „Adam und Eva“ aus dem „Tagebuch“ nach Mark Twain, dem großen amerikanischen Schriftsteller („Tom Sawyer“ und „Huckleberry Finn“) und bekannten Satiriker des 19. Jahrhunderts, zeigen Ingrid Hoffmann und Franz Wacker „mit einem Augenzwinkern, wie die beiden wirklich gelebt haben“. Eva jedenfalls gibt in der Open-Air-Version in dem munteren Dialog den Ton an und outet sich als hartnäckige Frau mit Fantasie und Forscherdrang.

Eine szenische Lesung „aus dem Paradies“, einen heiteren, humorvollen Abend, verspricht das Schauspieler-Duo aus Hanau. Premiere von „Adam und Eva“ ist am Sonntag, 4. Juli, 19.30 Uhr. Maximal 60 Besucher sind zu den Vorstellungen zugelassen. Tische werden keine gestellt. Vor den Aufführungen und während der Pause werden am Schlosskiosk Getränke und Brezel verkauft.

Sascha Stegner, der in zahlreichen Produktionen auf dem Schloss in unterschiedlichen Rollen wie Henry Higgins in „Pygmalion“ und Mozarts Gegenspieler Salieri brilliert hat, führt in Auerbach erstmals Regie. Der gebürtige Pfälzer studierte an der Schauspielschule Wiesbaden, gastierte am Staatstheater und den Kammerspielen Mainz und war festes Ensemblemitglied an der Landesbühne Bruchsal. Derzeit arbeitet er als freischaffender Künstler.

Michael Fernbach, der das ungleiche, „paradiesische“ Paar auf der Bühne am Klavier und dem Akkordeon begleitet, dürfte ebenfalls einem treuen Publikum bekannt sein. Der Wiener Tausendsassa, der aus einer österreichischen Künstlerdynastie stammt, ist Schauspieler, Sänger, Entertainer, Musiker und Moderator und hat darüber hinaus eine Ausbildung in Gesang und Tanz. Sechs Jahre lang arbeitete er als Intendant und Regisseur des Sommertheaters Mödling bei Wien. Seit 2015 steht er gemeinsam mit Deborah Sasson im „Phantom der Oper“ auf der Bühne – bis Corona kam.

Schirmherrin der Auerbacher Schlossfestspiele ist Bürgermeisterin Christine Klein, die bei einem Pressetermin ihre Unterstützung zusagte: „Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil von Bildung. Auch deshalb freue ich mich, dass die Schlossfestspiele in diesem Jahr trotz aller Widrigkeiten wieder stattfinden können.“ Großen Respekt gebühre dem Schauspieler-Ehepaar Hoffmann/Wacker für seine Ausdauer, seinen Mut, seine Professionalität und Treue zu Auerbach.

Thomas Herborn, Eigenbetriebsleiter Stadtkultur, machte es kurz: „Ich freue mich riesig.“ Gleichzeitig wies er darauf hin, dass sich der städtische Bauhof am Bühnenaufbau beteilige.

„Schlossherr“ Malte Hölzel zeigte sich ebenfalls optimistisch: „Es kann losgehen, und wir alle hoffen, dass das Wetter wie in den vergangenen zwei Jahren mitspielt. Bei Regen steht die Scheune zur Verfügung.“ Ob dann allerdings ein negativer Corona-Schnelltest notwendig sein wird, ist derzeit noch offen: „Nach dem 30. Juni soll es ja Lockerungen geben.“

Ingrid Hoffmann und Franz Wacker, die 2014 die Auerbacher Schlossfestspiele ins Leben gerufen haben, spielten nach Abschluss der Hochschule der Künste Berlin und der Otto-Falckenberg-Schule in München in festen Engagements an Staats- und Stadttheatern wie Hannover, Berlin, Frankfurt und als Gäste am Theater am Kurfürstendamm, der Komödie im Bayrischen Hof München und im Theater am Dom in Köln.

Nach der Premiere am 4. Juli gibt es weitere Aufführungen von „Adam und Eva“ am 10. Juli, 18. und 25. Juli sowie am 1. und 8. August. Aufführungsbeginn an Samstagen ist jeweils 20 Uhr, sonntags um 19.30 Uhr.