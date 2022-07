Acht Rehe von Hunden gerissen

Schönberg/Wilmshausen. Kürzlich trafen sich die Jagdgenossen aus dem Jagdbezirk Schönberg-Wilmshausen zur jährlichen Jagdgenossenschaftsversammlung in der Weinschänke Götzinger. Jagdvorsteher Oliver Roeder hatte zu der Sitzung eingeladen, um über die Verwendung des Jagdpachtzinses abzustimmen und über die neuesten Entwicklungen im Revier zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Jagdgenossen zeigen sich besonders mit dem Abschuss von 31 Wildschweinen im letzten Jagdjahr sehr zufrieden, da die Schwarzkittel seit Jahren große Schäden in der Landwirtschaft anrichteten. Bestürzt war man über den Bericht des Jagdpächters, der von acht Rehen spricht, die bereits in den letzten drei Monaten von Hunden gerissen worden seien. Drei weitere fielen einem Unfall zum Opfer, eines ist in einem Pool ertrunken und bei zweien stehe die Todesursache nicht fest. Lediglich zwei Rehe wurden vom Jagdpächter erlegt.

Erst kürzlich seien fast zeitgleich zwei Kitze umgekommen, so der Jagdvorsteher. Eines wurde von einem Hund gerissen. Das andere wurde gehetzt, hat sich dann in einem Zaun verfangen und ist verendet. Die Hundehalter hätten leider nicht ermittelt werden können. Der Vorfall wurde vom Jagdpächter bei der Polizei gemeldet. Der Jagdvorstand appelliert hier an die Hundehalter, Rücksicht auf das Wild zu nehmen und die Hunde an der Leine zu führen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Stadtverordnetenversammlung Steuerliche Entlastung für Tierheimhunde in Heppenheim Mehr erfahren

In ihrer Versammlung entschieden die Jagdgenossen über die Verwendung des Jagdpachtzinses und votierten einstimmig für die Anschaffung eines Häckslers, der von allen Jagdgenossen genutzt werden und vor der endgültigen Kaufentscheidung bei einem Testlauf von interessierten Jagdgenossen in Augenschein genommen werden kann. Die restlichen Mittel werden den Rücklagen zugeführt. red