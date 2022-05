Abschiedskonzert für Pfarrerin Uta Voll

Gronau. Am Sonntag, 15. Mai, findet um 17 Uhr in der Kirche Sankt Anna in Gronau ein Konzert statt. Es handelt sich dabei um eine musikalische Reise durch die Zeit und die Welt – durchgeführt vom Posaunenchor der evangelischen Gemeinde Gronau/Zell, deren Singkreis Aufwind, dem Männergesangverein MGV Eintracht Gronau sowie einer Organistin und einer Gesangssolistin.

Der Anlass zu dieser Veranstaltung ist kein fröhlicher: Pfarrerin Uta Voll verlässt die Kirchengemeinde. Deswegen wollen ihr die musikalischen Gruppen der Gemeinde ein Abschiedsgeschenk bereiten und beschlossen die Durchführung dieses gemeinsamen Konzerts, schreiben die Organisatoren.

„Ein Hinweis für alle Besucher: Da es keine Sitzplatzbeschränkungen in der Kirche gibt, sind die Zuhörer angehalten, während der gesamten Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, heißt es abschließend. red

