Abschied von zwei Schwestern

Auerbach. Die Evangelische Kirchengemeinde Auerbach verabschiedet am Sonntag (26.) im Teamgottesdienst zwei tragende Stützen ihrer geistlichen Gemeinschaft. Schwester Maria Boss und Schwester Adelheid Nestele von der Christusträgerschwesternschaft ziehen weg in ein Seniorenheim der Kommunität, die in Auerbach gegründet vor ungefähr 60 Jahren wurde.

Die Schwestern haben das geistliche Gemeindeleben immer mitgetragen und unterstützt. Jetzt gebietet ihnen das Alter den Rückzug. Die Zahl der Christusträger-Schwestern reduziert sich damit auf vier, so dass die Aufgabe des Gründungsstandortes vorgezeichnet ist.

Nähere Informationen über die Christusträger und ihre segensreiche Arbeit für die Ökumene und die Welt finden sich im Internet. Wer sich persönlich verabschieden möchte, ist herzlich eingeladen, im Anschluss an den Gottesdienst Adieu zu sagen. red