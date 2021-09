Abschied von vier beliebten Lehrern an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim

Bensheim. Am Ende dieses durch Corona geprägten Schuljahres 2020/ 2021 ging für vier beliebte Lehrkräfte an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim ein langes und erfolgreiches Berufsleben zu Ende. Sabine Glasl, Angelika Schrader, Norbert Lenz und Hans Sperl wurden feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

35 Jahre lang war Sabine Glasl als engagierte Berufsschullehrerin, ausgebildet im Berufsfeld „Ernährung und Hauswirtschaft“, an der Metzendorf-Schule tätig. Sie unterrichtete im Fachbereich Ernährung, vor allem Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Bäckerei in allen Ausbildungsjahrgängen und arbeitete im Prüfungsausschuss.

Die Oberstudienrätin war darüber hinaus viele Jahre in der Fachoberschule im beruflichen Schwerpunkt „Ernährung und Hauswirtschaft“ und mit ihrem Zweitfach im Chemieunterricht eingesetzt. Sabine Glasl war Fachkonferenzleiterin für naturwissenschaftliche Fächer an der HMS und wirkte in der Fachkommission zur Erstellung der Zentralen Abschlussarbeiten für die Fachoberschule im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums mit.

Die Ökotrophologin Angelika Schrader blickt zurück auf 16 Jahre Tätigkeit als angestellte Lehrerin an der Schule. Sie unterrichtete im Fachbereich Hoga – Hotellerie und Gastronomie – in allen Ausbildungsberufen, unter anderem in den Fachklassen der Köche. Ein besonderes Anliegen war ihr die Förderung der Lernortkooperation und sie pflegte den guten Kontakt zu den Ausbildungsbetrieben im Bereich Hotellerie und Gastronomie in der Region Bergstraße. Außerdem war sie verantwortlich für den Kräutergarten der Schule.

Nach fast 40 Jahren endet auch für Studienrat Norbert Lenz die aktive Phase des Berufslebens als Berufsschullehrer. Er war vor allem eingesetzt im Fachbereich Holztechnik im Unterricht der Tischler – und Holzbearbeiterklassen sowie im Berufsgrundbildungsjahr Holz. Er war auch stellvertretender Prüfungsausschussvorsitzender bei der Schreinerinnung Bergstraße und im Prüfungsausschuss für die Berufsgruppe der Holzbearbeiter tätig. In der Schulgemeinde engagierte sich Norbert Lenz als Sportlehrer aktiv für den Schulskikurs, den er seit vielen Jahren mit Leidenschaft eigenverantwortlich organisierte.

Ebenso fast 40 Jahre war Oberstudienrat Hans Sperl im Dienste der beruflichen Bildung im Kreis Bergstraße tätig. Sein besonderes Engagement galt den in der Region Bergstraße und Odenwald traditionell ansässigen Berufsgruppen der Naturwerksteinmechaniker und Steinmetze. Der Autor eines Lehrbuchs für natursteinverarbeitende Berufe war als Lehrervertreter im Prüfungsausschuss der Steinmetz- und Steinbildhauerinnung im Kreis Bergstraße tätig und darüber hinaus als Lehrervertreter in mehreren IHK-Prüfungsausschüssen für den Naturwerksteinmechanikerberuf in ganz Hessen unterwegs.

Neben den Tätigkeiten als Fachbereichsleiter für den Fachbereich Gestaltung und der Aufgabe des Schuldatenschutzbeauftragten war Hans Sperl außerdem zwölf Jahre lang Personalratsvorsitzender an der Heinrich-Metzendorf-Schule und 18 Jahre Mitglied des Gesamtpersonalrats am Staatlichen Schulamt in Heppenheim. Hans Sperl unterrichtete sowohl in der Staatlichen Fachschule für Bautechnik als auch in der Fachoberschule im Schwerpunkt Bautechnik und arbeitete mit in den zuständigen Lehrplankommissionen für die FOS und FS Bautechnik am Hessischen Kultusministerium.

Wie in der Abschiedsrede von Schulleiter Thomas Bährer zum Ausdruck kam, waren alle vier Lehrkräfte mit Leib und Seele als Berufsschullehrer tätig und haben sich an der Heinrich-Metzendorf-Schule sehr wohlgefühlt. red

