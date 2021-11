Absagen bei der SG Gronau

Gronau. Wie viele andere Vereine hat sich der Vorstand der SG Gronau dazu entschlossen, mehrere Veranstaltungen, die bereits terminiert waren, abzusagen oder zu verschieben. Aufgrund der andauernden Pandemie und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für die Teilnehmer sowie Verantwortlichen erscheint die Durchführung dieser Veranstaltungen zum jetzigen Zeitpunkt als nicht geboten, heißt es von Seiten des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So wurde die Mitgliederversammlung vom 12. November auf das erste Quartal 2022 verschoben. Die gemeinsame Weihnachtsfeier am 11. Dezember wurde komplett storniert. Alternativ wird über eine Freiluftveranstaltung am 8. Januar zum Jahresbeginn nachgedacht.

Weiterhin wurden die geplanten Termine für die Gronauer Fastnacht ebenfalls zurückgestellt. Die Kinderfastnacht am 20. Februar soll wie geplant stattfinden. Möglicherweise wird eine alternative Veranstaltung zu den beiden Sitzungen am 18. und 19. Februar durchgeführt werden.

Die SG Gronau bittet alle Mitglieder und Freunde um Verständnis für diese Maßnahmen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2