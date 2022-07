Abiturienten der Scholl-Schule

Bensheim. An der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Bensheim haben in diesem Jahr 81 Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden. Die Zeugnisverleihung findet am Freitag, 8. Juli, im Forum der Scholl-Schule statt. Im Folgenden die von der GSS übermittelten Namen der Abiturientinnen und Abiturienten, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ceyda Aceroglu, Jamila Afzal, Dominic Ahlheim, Jan-Luca Ahmadi, Natascha Albiez, Janina Cerstin Altenbach, Siratullah Amiri, Archsaja Amurthavasan, Lilly Antes, Faiza Shafquat Arain, Manahil Arooj, Lucille Suzanne Katharina Asser, Emily Aßhauer, Danielle Theresa Aurin, Leon Brückner, Kevin Josef Buba, Philipp Diehl, Emin Durmaz, Jacqueline Desiree Eberwein, Daniel Eichmann, Melina Nicole Emig, Victoria Engel, Aylin Farahmandi, Daniele Filippelli, Andreas Sebastian Fischer, Lorena Fröhlich, Moritz Getrost, Adriano Gozdz, Carolin Gramme, Dana Grün, Hannah Maria Gumb, Charlotte Montaine Handschuch, Benedikt Hartnagel, Laura Hartnagel, Muhamed Hasanbasic, Nevzat Tarik Hastürk, Laetitia Helène, Nico Michael Herchenröder, Jon Kalanxhi, Laura Keil, Lara Marie Kessler, Marlene Patricia Kuhn, Denny Kummer, David Maximilian Lang, Melissa Simone Lenz, Annika Birgit Luber, Àdàm Mèszàros, Hawk Joel Geronimo Paul Minich, Clara Marie Mitze, Sophie Sonja Molitor, Patrick Carsten Moodt, Celina Müller, Miriam Elisabeth Neidhöfer, Fleur Lara Niemeijer, Neele Mara Orth, Alani Sena Rausch, Emily Ryszka, Julia Marianne Rzadkowski, Sayed Ferdaus Sadaat, Arian Salehian, Patrik Samardzic, Max Schäfer, Nathalie Scheffczyk, Nico Schulz, Jonas Seeger, Shana Steinmann, Luis Stiegele, Jamila Sofia Tazayt, Paul Uhrig, Patrick Vaupel, Maximilian Valentin Heinrich von Wolffersdorff, Dirk Walther, Marit Amelie Ida Wehmeyer, Marlene Wilker, Anna Sophie Würstle, Berfin Yagiz, Nituseehan Yogendiran, Timo Zöllner. red