Abitur mit beruflicher Orientierung

Bensheim. Innerhalb von drei Jahren können Schülerinnen und Schüler am Beruflichen Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) erlangen, die zu einem Studium an jeder deutschen Universität und Hochschule berechtigt.

Auf dem Weg dorthin stehen den Schülern an der Karl-Kübel-Schule (KKS) verschiedene berufliche Schwerpunkte zur Auswahl, die als erste Orientierung für die spätere Berufswahl dienen, eine besondere Vorbereitung auf die spätere Arbeits- und Berufswelt ermöglichen und in einem Studium oder einen Ausbildungsberuf einen Wissensvorsprung bieten können. Mit dem Abitur ist – unabhängig von dem gewählten Schwerpunkt – jeder Berufsweg und jedes Studium möglich.

Sieben Fachrichtungen/Schwerpunkte stehen zur Wahl: Wirtschaft (auch bilingual), Gesundheit, Mechatronik, Umwelttechnik, Praktische Informatik und Gestaltungs- und Medientechnik.

Die Schüler des Schwerpunkts Wirtschaft beschäftigen sich mit den Grundfragen des Wirtschaftens und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Sie lernen, wirtschaftspolitische Entscheidungen nachzuvollziehen und üben unternehmerisches Handeln. Planspiele, Fallstudien und Exkursionen unterstützen die Schüler dabei, die komplexen Wirtschaftsbeziehungen moderner Volkswirtschaften und die Aufgabenbereiche in Unternehmen zu verstehen.

Wirtschaft bilingual

Vorlesungen in englischer Sprache, Auslandssemester und internationale Gesprächspartner gehören inzwischen längst zum Alltag und zum selbstverständlichen Anforderungsprofil für viele Berufe. Um diesem Trend gerecht zu werden, wird das Fach Wirtschaftslehre und teilweise auch die Fächer EDV, Politik & Wirtschaft und Geschichte in Englisch unterrichtet.

Gestaltungs- und Medientechnik

Kommunikations-, Interface- und Produktdesign – all dies sind Inhalte des Leistungsfachs Gestaltungs- und Medientechnik. Der Schwerpunkt gibt einen breiten Einblick in die Welt der grafischen Gestaltung und vermittelt Problemlöse- und Denkfähigkeiten, die für eine angestrebte berufliche Karriere oder ein Universitätsstudium notwendig sind. Im Zentrum des Unterrichts stehen hierbei die praktischen Anwendungen und Umsetzungen von Kampagnen am Computer.

Gesundheit

Der Schwerpunkt Gesundheit wendet sich an Schüler, die eine Tätigkeit im Gesundheitswesen als berufliche Perspektive sehen, aber auch an diejenigen, die mehr über sich, den eigenen Körper und eine gesunde Ernährung erfahren wollen.

Der Schwerpunkt Gesundheit bietet eine sehr gute Grundlage für medizinische-pflegerischen oder medizinisch-technischen Studiengänge und Psychologie, aber auch für Ausbildungen im Gesundheitswesen wie in der Physiotherapie, der Ernährungsberatung oder in pflegerischen oder verwaltenden Berufen.

Die Digitalisierung hat in fast allen Bereichen unseres Lebens Einzug gefunden. Dafür bedarf es Menschen, die programmieren und coden können und sich mit entsprechender Software auskennen. Im Unterricht stehen vor allem die modernen Programmier-Sprachen wie Java, Python oder GoLang von Google im Zentrum. Daneben erlangen die Schüler Informationen über den Aufbau von Rechnern, Betriebssystemen, Netzwerktechniken und das Internet der Dinge.

Mechatronik und Umwelttechnik

In Kooperation mit der Heinrich-Metzendorf-Schule bietet der interdisziplinäre Schwerpunkt Mechatronik – eine Kombination aus Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau – für technisch Interessierte eine gute Grundlage für technische und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. Angehenden Ingenieuren bieten sich somit hervorragende Zukunftsaussichten, da sie schon in der Schulzeit Kenntnisse zur Metallbearbeitung, zum Bau elektronischer Schaltungen und technischem Zeichnen erlangen.

Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung. Schülerinnen und Schüler, die den Schwerpunkt Umwelttechnik wählen (in Kooperation mit der Metzendorf-Schule), bekommen Einblicke in die globalen Zusammenhänge von Natur und Technik, in das Funktionieren von Ökosystemen, in die nachhaltige Entwicklung des technischen Fortschritts und in eine ressourcenschonende Energieversorgung.

Aufnahmebedingungen

Das Berufliche Gymnasium nimmt Schüler auf, die in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt sind, den qualifizierenden Mittleren Abschluss oder den Mittleren Abschluss mit den entsprechenden Noten erworben haben.

Anmeldefrist für das Berufliche Gymnasium: 1. März über die abgebende Schule (Termine in den Schulen erfragen) oder direkt an Karl-Kübel-Schule. red