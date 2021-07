Abidemie – Abitur in Corona-Zeiten

Bensheim. 13 Jahre Schulzeit insgesamt und besondere eineinhalb Schuljahre, in denen vieles anders war als üblich, liegen hinter den Abiturienten der Karl-Kübel-Schule. Im März 2020 hieß es auf einmal Schulschließung wegen Corona, es ging dann weiter mit Homeschooling und Distanzunterricht per Videokonferenz, Präsenz- und Wechselunterricht sowie besonderen Hygieneregeln. Masken, Abstand halten und permanentes Lüften waren lästig, gehörten aber irgendwann ganz selbstverständlich zum Schulalltag.

In dieser Zeit eigneten sich nicht nur die Schüler des Schwerpunkts Gesundheit ein gewisses medizinisches Grundwissen auf dem Fachgebiet der Virologie an. Tests galten nun nicht nur der üblichen Leistungsüberprüfung, sondern entschieden über Präsenz im Schulgebäude. Wo man sich sonst über ein positives Ergebnis freute, galt es in Corona-Zeiten, das Wort „positiv“ eigentlich zu vermeiden. Dabei steht das Wort doch für erfolgreich, gelungen, vielversprechend oder sieghaft.

Die 171 Absolventen des beruflichen Gymnasiums haben ihr Abitur gemeistert und ihre berufliche Zukunft liegt vielversprechend vor ihnen. Vier Schülerinnen haben ihr Abitur sogar mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen.

Leider verhinderte die Pandemie die Studienfahrten im Abschlussjahr, auch ein rauschender Abiball kann in diesem Jahr nicht gefeiert werden. Dennoch findet am Freitag (9.) die Zeugnisübergabe an der KKS in mehreren Feierstunden statt. Die Abiturienten feiern mit ihren Tutoren und – in diesem Jahr auch wieder gemeinsam mit ihren Eltern – das Ende ihrer Schulzeit und das positive Ergebnis des letzten großen Tests – dem „Abitur“.

Die Absolventen

Leonie Abraham, Parwahna Ahmadi, Annika Appels, Emily Phoebe Arko, Franziska Arnold, Maria Ashraf, Gregor Paris Auer, Katharina Viviana Auletta, Sinan Bakkal, Constanze Baumgart, Carla Baumgartner, Neele Bernd, Laurenz Nikolaus Joseph Biehl, Elisabeth Bitsch, Nora Borgulya, Laura Bremer, Jennifer Broschinski, Timo Florian Bühler, Helin Sinem Cakar, Luca Marie Cengic, Romain Théo Chevrier, Kai Tim Christ, Isabelle Clara, Moritz Tobias Czasa, Mia Davenport, Anne Delp, Pierre-Olivier Stephane Leon Denise, Carina Distler, Marcel Donko, Simon Dörr, Mesud Drekovic, Laura Dreßler, Julia Marie Ecker, Pia Eckhardt, Annika Linnea Eismann, Felix Ellwanger, Irfan Erodabasi Luca Robert Favorite, Tobias Feike, Nina Fendrich, Joelle Jamy Chiara Fey, Lisa Fierek, Malte Arvit Finn Jonathan Flemmisch, Pauline Emily Fox, Stella Franjic, Marie Annika Franken, Maia Lisa Futterer, Lorona Gerbovci, Jonas Gerhard, Leon Geuthner, Sophie Ann-Catherine Giegerich, Daniel Tim Gliewe, Lara Vivian Gölz, Philip Josef Hafemann, Kim Fee Heidemann, Nadine Marina Irene Heimbrock, Emma Heinzmann, Anna Helm, Mara Franziska Herrmann, Nicole Heß, Judith Maria Lilly Hinrichs, Jakob Leonard Hintz, Susanne Antonia Hintz, Sarah Hoffmann, Lukas Hofhaus, Anna Katharina Hörr, Charlotte Jährling, Selina Erika Jakob, Jonas Jansen, Kai Jung, Fabian Kadel, Lukas Johannes Kairies, Sophia Karb, Johanna Maria Karrasch, Panagiotis Katsoupis, Selina Marion Klein, Kyra Klippel, Vincent Samuel Köhl, Kelly Kovalenko, Elias Krämer, Leon Krug, Gracjan Kruszelnicki, Alina Lam, Rebecca Lotter, Marlene Meffert, Jessica Meinberg, Florian Simon Meister, Annika Claudia Sandra Metz, Lisa Müller, Melissa Grace Müller, Sebastian Wolfgang Müller, Nevethan Nesakulasingam, Tom (Bensheim) Neumann, Theodora Nikolakopoulou, Melanie Rasika Nitsch, René Harald Oestmann, Lisa Ofenloch, Rozerin Öksüz, Henri Moritz Olbrich, Caroline Ommer, Sinan Öztekin, Berit Paul, Frederik Johannes Pauli, Arne Georg Pfeifer, Benedikt Sebastian Pitsch, Lillian Rose Plößer, Rodwin Shenoltan Reginald Terrence Anura, Paloma Johanna Teresa Reichmann, Emily Marie Reinig, Carolin Marie Ries, Nina Rink, Benedict Bastian Ritter, Louisa Sophie Ritter, Lennart Rittler, Susanne Maria Röll, Nina Chantal Rudig, Lilli Sagewitz, Chiara Schambach, Leonie Melina Schellenberger, Ida Celine Schmidt, Jannicke Svenja Schmidt, Johanna Katja Schmidt, Veit Maximilian Schmidt, Erik Ole Wangchuk Schneider, Sophia Emilia Schopen, Leoni Michelle Schreiber, Melanie Jasmin Schreiber, Jan Schrimpf, Annalena Schweiker, Kader Secilir, Elif Sevimli, Carolin Sieck, Jan Richard Sordon, Alina Stabnow, Celina Petra Stasiak, Angelina Shanice Steinmetz, Tobias Steinweg, Nicola Margitta Stich, Calista Leonie Stork, Niklas Strandt, Laura Manuela Sutor, Levi Swientek, Aarane Thankesvararajah, Saskia Thielen, Josephin Zinnia Thoß, Annegret Trillig, Selina Tutay, Songül Ucar, Silan Uygut, Benjamin Niclas Vettel, Till Vrba, Jessica Wagner, Paulina Wagner, Aline Tamara Walgenbach, Jonas Wanke, Ronja Weigold, Silja Dorin Weigold, Christoph Wenz, Calvin Ben Wenzel, Niklas Werner, Sina Winkler, Enrico Günter Winter, Maria Elena Wustmann, Vincent Aaron Zacharias-Langhans. red