Abendstammtisch der Bürgerhilfe

Bensheim. Das nächste Treffen des Abend-Stammtisches der Bürgerhilfe Bensheim findet ausnahmsweise am zweiten Dienstag im Monat statt, und zwar am Dienstag, 8. März, um 18 Uhr in der Gaststätte Weiherhaus, Ecke Saarstraße/Berliner Ring. Mitglieder und Nichtmitglieder sind willkommen.

„In lockerer Atmosphäre wollen wir uns austauschen. Alle Teilnehmer bitten wir um Einhaltung der dann gültigen Corona-Regeln. Wir freuen und auf einen anregenden Gesprächs- und Informationsaustausch zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern und auf einen geselligen Abend,“ teilt Petra Lüft mit, die den Abend-Stammtisch organisiert. red

