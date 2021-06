Abendstammtisch der Bürgerhilfe

Bensheim. Ab sofort findet der Abend-Stammtisch der Bürgerhilfe Bensheim wieder statt. Das nächste Treffen ist am Dienstag, 6. Juli, um 19.00 Uhr in der Gaststätte Weiherhaus, Ecke Saarstraße/Berliner Ring. Mitglieder und Nichtmitglieder sind willkommen.

In lockerer Atmosphäre will man sich austauschen. Alle Teilnehmer werden um Einhaltung der Hygieneregeln gebeten. Da es immer noch Auflagen gibt, bittet die Bürgerhilfe um Anmeldung per Telefon: 06251/69999 oder per E-Mail: buergerhilfe-bensheim@t-online.de.

„Wir freuen uns auf einen regen Gesprächs- und Informationsaustau ch zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern und auf einen geselligen Abend“, teilt Petra Lüft, die den Abend-Stammtisch organisiert, in einer Pressenotiz mit. red