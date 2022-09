Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr findet dieses Jahr der zweite Abendmarkt in Bensheim statt. Im Rahmen der IHK-Aktion „Heimat shoppen“ holt das Stadtmarketing am Freitag, 30. September, von 17 bis 22 Uhr wieder einen beliebten Mix aus Kunsthandwerk und regionalen Betrieben in die Innenstadt.

Die Neuauflage des Abendmarktes bietet auch in diesem Jahr mit über 20 Ständen

...