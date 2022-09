Abendmarkt auf dem Marktplatz

Bensheim. Bereits zum dritten Mal findet in Südhessen die IHK-Aktion „Heimat shoppen“ statt. 35 Kommunen und Stadtteile nehmen an den Aktionstagen vom 9. September bis 8. Oktober teil und setzen unter dem Motto „Erlebe deine Heimat“ ein deutliches Zeichen für lebendige Innenstädte und Ortskerne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um für die Aktion zu werben, hisste die Stadt Bensheim zusammen mit der IHK Darmstadt die Flagge zum „Heimat shoppen“ auf dem Marktplatz.

„Die Aktion der IHK Darmstadt trägt maßgeblich dazu bei, die Innenstädte zu beleben. Ich freue mich daher sehr, dass im Rahmen von ‚Heimat shoppen’ unser Stadtmarketing nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr den zweiten Abendmarkt in die Bensheimer Innenstadt holt“, so Bürgermeisterin Christine Klein.

Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet

Die Neuauflage des Marktes bietet am Freitag, 30. September, von 17 bis 22 Uhr mit über 20 Ständen wieder einen beliebten Mix aus Kunsthandwerk und regionalen Betrieben. Live-Musik an wechselnden Standorten in der Innenstadt und Sonderaktionen auf dem Wambolter Hof und der Gerbergasse sorgen für beste Unterhaltung. Die Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet.

Zur Aktion „Heimat shoppen“: Leerstände, menschenleere Fußgängerzonen – diese Bilder sind nicht erst seit Corona traurige Wirklichkeit in manchen Innenstädten. Dem entgegenzuwirken, ist die Mission der bundesweiten Aktion „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammern.

„Noch schnell ein Geschenk besorgen und am besten dabei beraten werden, die Jeans direkt anprobieren, danach ein Eis essen und noch ein bisschen durch die Gegend schlendern. Das ist alles nur möglich, wenn die Innenstädte und Ortskerne nicht weiter aussterben“, stellt Tatjana Steinbrenner, Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt, fest.

Live-Musik, Stände und Aktionen

Organisiert durch die Gewerbevereine, das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderungen starten die ortsansässigen Händler, Gastronomen und Dienstleister kreative Aktionen. Die teilnehmenden Kommunen locken dieses Jahr mit Verlosungen, verkaufsoffenen Sonntagen, Stadtfesten und weiteren Aktionen. Die Kundenbindung durch die Regionalität soll dadurch gestärkt werden. Erstmalig unterstützt der Rhein-MainVerkehrsverbund „Heimat shoppen“ mit einer Rabattaktion beim Kauf eines Handy-Tickets (fünf Euro pro Fahrkarte).

„Ziel ist es, den lokalen Einzelhandel sowie die ansässige Gastronomie und alle weiteren Betriebe zu stärken, um die Attraktivität unserer Stadtzentren und Ortskerne zu sichern“, sagt Steinbrenner. Für sie ist ein sehr gutes Signal, dass in diesem Jahr sogar 35 Kommunen aus Südhessen teilnehmen. Auch andere Regionen in Hessen sind mit kreativen Aktionen dabei.

„Das Bewusstsein, endlich was tun zu müssen, ist in den Kommunen und der lokalen Geschäftswelt stark ausgeprägt. Nun hoffen wir darauf, dass die Menschen vor Ort die Angebote annehmen und damit signalisieren, dass die lokalen Betriebe im Ort ihnen am Herzen liegen“, so die IHK-Vizepräsidentin. ps