Abendlob mit Kammerchor

Auerbach. Die Kirche in der Welt in Verbindung mit dem Pfingstgeschehen steht im Mittelpunkt des Abendlobs am Sonntag (13.), zu dem die Gemeinde Heilig Kreuz in Auerbach einlädt.

Die musikalische Gestaltung übernimmt der Kammerchor Cantemus Bensheim. Es erklingen Werke von Hugo Distler, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Melchior Vulpius. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz, Weserstraße 3, Gebetstexte liegen aus.

Um vorherige Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten unter Telerfon 06251/72909 oder per E-Mail an pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de. Das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske ist verpflichtend, schreibt die Pfarrgemeinde. red