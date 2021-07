Abendlob mit Chor Cantemus

Auerbach. Am 25. Juli feiert die Kirche den Gedenktag des Heiligen Apostels Jakobus, zu dessen Grab in Santiago de Compostela jährlich zehntausende Pilger unterwegs sind. Daher stehen Glaube und Pilgerschaft im Mittelpunkt des Abendlobs am kommenden Sonntag (25.), zu dem die Gemeinde Heilig-Kreuz in Auerbach einlädt. Der Kammerchor Cantemus Bensheim übernimmt die musikalische Gestaltung.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig-Kreuz, Weserstraße 3. Gebetstexte liegen aus.

Um vorherige Anmeldung im Pfarrbüro bis Freitag 12 Uhr wird gebeten: Tel. 06251 72909 oder per E-Mail an pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de. Das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske im Gottesdienst ist verpflichtend, teilt die Gemeinde mit. red