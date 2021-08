Auerbach. Die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz lädt zum Abendlob am Sonntag, 8. August, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche mit Bildern, Texten und Musik ein. Thema: „Die Heiligen sprechen lassen – die Heilige Edith Stein“. Um Anmeldung im Pfarrbüro von Heilig Kreuz, Weserstraße 3, unter Telefon 06251/72909 oder per E-Mail (pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de) wird gebeten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem ist das Tragen einer medizinischen Maske während des Gottesdienstes unumgänglich. red