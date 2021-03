Auerbach. „Freue dich, Stadt Jerusalem! Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart“, heißt es im Eingangsvers des vierten Fastensonntags, der den lateinischen Namen „Laetare“ trägt.

Dieses „Freuet Euch“ steht im Mittelpunkt des Abendlobs am Sonntag, 14. März, zu dem die Gemeinde Heilig-Kreuz in Auerbach herzlich einlädt. Die Vorfreude auf Vergebung und Erlösung prägen den Kantorengesang und die im Wechsel mit der Gemeinde gesprochenen Gebete. Die Gebetstexte liegen aus. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig-Kreuz.

Um vorherige Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten: Telefon 06251/ 72909 oder E-Mail pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de. Das Tragen einer medizinischen Maske ist verpflichtend. red