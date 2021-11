Abendlob in der Kirche Heilig Kreuz in Bensheim

Bensheim. Am Sonntag (14.) wird in der Kirche Heilig Kreuz wieder ein Abendlob gefeiert. Das Thema „Frieden“ steht im Mittelpunkt der Lieder sowie Texte am Abend des diesjährigen Volkstrauertages.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz, Weserstraße 3; Gebetstexte liegen aus. Um vorherige Anmeldung im Pfarrbüro bis Freitag (12.) um 12 Uhr wird gebeten: Telefon 06251/72909 oder per E-Mail an pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de.

Das Tragen einer FFP 2- oder medizinischer Maske beim Betreten und Verlassen der Kirche ist verpflichtend. red