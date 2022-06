Abendlob in der Kirche Heilig Kreuz

Auerbach. In der kommenden Woche feiert die Kirche das Gedenken an die Apostel Petrus und Paulus. Das Glaubenszeugnis dieser beiden Apostelfürsten ist auch für uns Christen in der heutigen Zeit noch wegweisend. Diese Botschaft steht im Mittelpunkt des Abendlobs am Sonntag (26.), zu dem die Gemeinde Heilig Kreuz einlädt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz, Weserstraße 3; Gesangbücher und Gebetstexte liegen aus.

Eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro ist nicht erforderlich. Das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske während des Gottesdienstes ist nicht mehr verpflichtend, wird aber empfohlen. red