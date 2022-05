Abendlob in der Kirche Heilig Kreuz

Auerbach. Für Sonntag (8.) lädt die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz wieder zur Mitfeier des Abendlobs ein. Der Monat Mai wird in der Katholischen Kirche traditionell als Marien-Monat begangen, und in der Europäischen Union wird Anfang des Monats der Europatag zur Erinnerung an die Gründung des Europarats gefeiert. Da liegt es nahe, dass sich das Abendlob dem Thema „Maria und Europa“ widmet.

Anmeldung nicht erforderlich

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz, Weserstraße 3; Gesangbücher und Gebetstexte liegen aus.

Eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro ist nicht mehr erforderlich. Das Abendlob wird unter Anwendung der 3 G-Regel gefeiert; das Tragen einer FFP 2- oder medizinischen Maske während des Gottesdienstes ist aber verpflichtend, heißt es abschließend. red

