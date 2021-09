Abendlob in der Kirche Heilig Kreuz

Auerbach. Mit Hildegard von Bingen widmet sich das Abendlob, zu dem die Kirchengemeinde Heilig Kreuz für Sonntag (26.) einlädt, einer der faszinierendsten Frauen des Mittelalters. Die Benediktinerin war Klosterfrau, Universalgelehrte und Ratgeberin für Kirche und Welt im 12. Jahrhundert.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Heilig-Kreuz, Weserstraße 3; Gebetstexte liegen aus. Um Anmeldung im Pfarrbüro bis Freitag (24.) um 12 Uhr wird gebeten: Telefon 06251/72909 oder per E-Mail an pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de.

Das Tragen einer FFP 2- oder medizinischen Maske beim Betreten und Verlassen der Kirche ist verpflichtend. red