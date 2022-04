Ab Sonntag wieder Stadtradeln

Bensheim. Bensheim beteiligt sich auch 2022 wieder, zum bereits achten Mal, am Stadtradeln. Die bundesweite Kampagne startet am kommenden Sonntag (1.) und möchte Anreize zum Fahrradfahren schaffen – für mehr Klimaschutz und Lebensqualität. Alle teilnehmenden Teams legen 21 Tage lang möglichst viele Strecken klimafreundlich mit dem Drahtesel zurück, sei es zur Arbeit oder zum Einkaufen.

Umweltdezernent Adil Oyan (rechts) hofft auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer, die sich beim Wettbewerb anmelden und für Bensheim Kilometer sammeln: „Alle, die mitmachen, unterstützen unsere Wende hin zur klimafreundlichen Mobilität. Man tut etwas für die eigene Gesundheit und: Radeln macht einfach Spaß.“

Bereits im letzten Jahr nahm Bensheim erfolgreich am Wettbewerb teil: Rund 127 000 geradelte Kilometer kamen zusammen. Über 900 Radfahrerinnen und Radfahrer in insgesamt 34 Teams traten für die Kommune in die Pedale. „Lassen Sie uns auch in diesem Jahr wieder gemeinsam Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen und möglichst viele Bensheimer Kilometer für den Klimaschutz sammeln, um dieses gute Ergebnis aus dem Vorjahr nochmals zu toppen“, motiviert Oyan. ps/Bild: Stadt

Info: Informationen und Anmeldung zum Stadtradeln unter: www.stadtradeln.de/bensheim