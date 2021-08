Ab sofort gilt 3 G-Regel im Basinus-Bad

Bensheim. Die Besucher des Basinus-Bads in Bensheim müssen ab sofort nachweisen, ob sie negativ getestet, geimpft oder genesen sind, teilt die GGEW AG in einer Pressenotiz mit und bittet um Verständnis. Dies gilt für alle Personen ab sechs Jahren.

Die 3 G-Regel gilt nur für das Basinus-Bad, nicht für den Bensheimer Badesee und nicht für das Waldschwimmbad in Lorsch, heißt es weiter. Diese Regelung, die am Freitag (20.) in Kraft trat, ergibt sich aus der Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße, basierend auf dem hessischen Präventions- und Eskalationskonzept für Kreise und kreisfreie Städte. red