Ab Montag gelten die Öffnungszeiten

Bensheim. Ab Montag (5.) werden die neuen Drehkreuze im Weiherhausstadion in Betrieb genommen. Damit werden an den Eingängen die Öffnungszeiten geregelt. Das Stadion kann dann – wie berichtet – wie folgt genutzt werden: Montag bis Freitag 7:30 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 20 Uhr, an Feiertagen: 9 bis 18 Uhr. An Weihnachten (24. bis 26. Dezember) sowie an Silvester und Neujahr bleibt das Stadion geschlossen.

Eine entsprechende Beschilderung wird angebracht. Die Platzwarte bitten die Nutzer zu den Schließzeiten darum, das Stadion zu verlassen: Auf dem letzten Kontrollgang werden die Sportler auf die Schließung aufmerksam gemacht.

Bei Nutzung des Vereinsheims des FC 07 Bensheim sowie des Sportfunktionsgebäudes des TSV Auerbach kann das Stadion mittels einer Notausgangsfunktion der Drehkreuze auch nach 21 Uhr verlassen werden.

Die neuen Zeiten wurden unter Berücksichtigung der Anforderungen durch den Schul- und Vereinssport und in Abstimmung mit den Vereinen festgelegt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. ps

