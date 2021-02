Bensheim. Am Montag, 8. Februar, startet ein achtwöchiger digitaler Qi Gong-Kurs des Familienzentrums Bensheim. In der Ankündigung heißt es: „ Ziel ist es, mit sanften Bewegungen den Energiefluss zu harmonisieren und Blockaden des Energieflusses zu lösen. Mit Qi Gong können wir ausgleichen, was entgleist ist, um die Lebensenergie zu stärken.“

Der Kurs findet immer montags von 18.30 bis 19.30 Uhr statt und ist kostenpflichtig.

Bei weiteren Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum unter Tel. 06251/8053110 oder per E-Mail unter partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red