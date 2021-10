Ab heute wieder Baustelle in Bensheim

Bensheim. Es ist angerichtet: Heute (22.) muss im Bensheimer Stadtzentrum wieder mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Zwischen Ritterplatz und Bahnhof (Einmündung Schwanheimer Straße/Am Rinnentor) steht auf der Rodensteinstraße (B 3/B 47) – wie berichtet – eine Fortsetzungsgeschichte an. Von heute, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, werden die beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Heidelberg saniert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor einer Woche war bereits die Fahrbahn auf der anderen Straßenseite (nach Darmstadt) an der Reihe. Die Arbeiten verliefen reibungslos und planmäßig, wie die zuständige Verkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilte. Dass es dabei zu Behinderungen und Staus kam, ist für die betroffenen Autofahrer zwar kein Vergnügen gewesen, lag aber in der Natur der Sache. Auf einen Ablauf ohne Komplikationen hoffen die Verantwortlichen auch an diesem Wochenende – wobei man davon ausgehen kann, dass es an der Baustelle zu Wartezeiten kommen wird. Wer kann, sollte den Bereich deshalb am besten weiträumig umfahren.

Lauter wird es gleich in der Nacht auf Samstag, wenn die Straße aufgefräst wird. Während der Bauarbeiten wird eine sogenannte „2+0-Verkehrsführung“ aufgebaut, so dass in jede Fahrtrichtung jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung steht, heißt es vonseiten der Hessischen Verkehrsbehörde.

Das Vorhaben führt auch zu Beeinträchtigungen im Busverkehr rund um den Bahnhof Bensheim. So können am Wochenende die Linien 640, 641, 646, 665, 669, 670, 671, 673 und 676 nur über innerstädtische Umleitungsstrecken den Bahnhof erreichen. Die Umleitung für die Linien 670, 671 und 665 erfolgt über Kirchbergstraße/Europaallee, Dammstraße und Gartenstraße zum Bahnhof.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Linien 640, 641, 646, 669, 673, 676 (nur Freitag letzte Fahrt) werden über Gartenstraße und Taunusstraße zur Schwanheimer Straße umgeleitet. Im Umfeld des Bahnhofs werden einzelne Haltestelle zeitweise stillgelegt.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 620 000 Euro und werden vom Bund getragen. dr