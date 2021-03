Bensheim. Das zweite Ostern in Pandemiezeiten steht an – und die Corona-bedingten Einschränkungen lassen eine lockere und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung bekanntlich nur in überschaubarem Grenzen zu.

Die Bensheimer Caroline Roth und Alexander Gebhardt haben dennoch „als reine Privatveranstaltung“, so die Initiatoren, eine Osterrallye auf die Beine gestellt. „Wir wollen in den Lockdown-Zeiten Familien mit Kindern eine Möglichkeit geben, sich im Freien zu bewegen und eine kleine Schatzsuche zu Ostern zu spielen“, so Roth und Gebhardt.

Start ist am Storchennest am Briefkasten der Firma Studio Roth. Durch die untere Fußgängerzone geht es zur Stadtkirche Sankt Georg und dann bergauf Richtung Blaues Türmchen. Dort befindet sich das Ziel auf einem Privatgrundstück. „Jede Familie, die bis dahin geschafft hat, erhält eine kleine Überraschung“, bemerkt Alexander Gebhardt. Um auf das Gelände zu gelangen, muss man allerdings den Code des Zahlenschlosses am Eingangstor korrekt eingeben. Dieser wiederum muss unterwegs errätselt werden.

Was genau man machen muss und welche Aufgaben zu lösen sind, wird in einer Wegbeschreibung erklärt, die man sich zuvor als PDF zu Hause ausdrucken muss. „Wichtig ist, dass man am Startpunkt ein Handy mit Internetzugang hat und eine QR-Code-App installiert ist“, betonen die beiden Ausrichter. Zettel und Stift sind im weiteren Verlauf ebenso hilfreich. Die einfache Streckenlänge beträgt etwa zwei bis drei Kilometer.

Eine Anmeldung über einen Kalenderlink ist Voraussetzung für die Teilnahme. Damit die Rallye möglichst kontaktarm und ohne Begegnungsverkehr am Ziel ablaufen kann, darf pro Stunde nur eine Familie sich auf den Weg machen. Damit das funktioniert, erhält jede Gruppe per Mail automatisch einen Startcode, der nur für den einen zugewiesenen Termin nutzbar ist. „Der Datenschutz ist gewährleistet“, so Gebhardt, der als Geocacher ausreichend Erfahrung hat. Freigeschaltet ist die Schatzsuche zwischen Gründonnerstag (1.) und Ostersonntag (4.)

Bei Fragen kann man sich per Mail an die Organisatoren wenden: gebhardt@studio-roth.de. dr

Info: Kalenderlink zur Anmeldung: https://geocache-planer.de/CAL/index.php?CALID=ATWUEPJ