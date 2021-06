Ab August liegen Kalender aus

Bensheim. Die Stadt legt den monatlichen Veranstaltungskalender neu auf. Geplante Veranstaltungen ab August können ab sofort beim Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim per E-Mail an veranstaltungskalender@bensheim.de gemeldet werden. Egal, ob Ausstellungen, Konzerte oder kulturelle Events jeglicher Art: All das soll künftig wieder Platz im Veranstaltungskalender finden.

Die gedruckte Version liegt in allen städtischen Einrichtungen wie zum Beispiel Tourist-Info, Rathaus-Foyer, Stadtbibliothek und Bürgerbüro aus. Auch die Nachbarkommunen erhalten gedruckte Exemplare. Digital sind die Termine über www.bensheim.de abrufbar.

Ansprechpartnerin ist Stefanie Jung, Am Wambolterhof 2, Telefon 06251/177816. ps