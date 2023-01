Ab 10. Januar neuer Yogakurs für Senioren

Bensheim. Yoga verfolgt das Ziel von Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele und kann zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit verhelfen – sowohl körperlich als auch mental, heißt es in einer Pressemitteilung der SSG Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Yogakurs für Senioren, den die SSG anbietet, richtet sich an alle Senioren, die auch im hohen Alter noch fit und beweglich bleiben möchten. „Wir richten den Fokus auf sanfte Dehnungen und Übungen zur Kräftigung von Körper und Geist. Da wir auf der Matte üben, sollte das Knien und Sitzen am Boden sowie Stehen möglich sein“, heißt es in der Ankündigung.

Das Angebot startet am kommenden Dienstag, 10. Januar, und findet 15 Mal dienstags von 9 bis 10 Uhr in der Kapuzinerhalle (Obergasse 5-7) unter der Leitung von Maria Kaminski statt. Es wird eine Kursgebühr erhoben.

Mehr zum Thema Bensheim Neuer SSG-Kurs: Yoga für Senioren Mehr erfahren

Die Anmeldung erfolgt über die SSG-Geschäftsstelle: per Telefon unter 06251/984284 oder per E-Mail an info@ssg-bensheim.de.

Informationen zum Yoga-Kurs können direkt bei Maria Kaminski unter Telefon 0176/84271573 oder über das Kontaktformular auf der Webseite mariakaminski.com erfragt werden.

Zum Kurs mitzubringen sind eine eigene rutschfeste Yogamatte – eine Gymnastikmatte ist zu weich und eignet sich schlecht für Yoga – , Kissen und/oder Decke, warme Kleidung für die Entspannung sowie ein Getränk. red