8000 Euro aus Pfandbons für Bärenfamilie

Bensheim. Wer sich beim Einkauf von Getränken gegen Einwegflaschen und für Pfandflaschen entscheidet, schont bekanntlich Ressourcen und tut etwas für die Umwelt.

Beim Edeka-Markt Jakobi in Bensheim kann man bei der Rückgabe des Leergutes außerdem die Entscheidung treffen, seinen Pfandbon nicht einzulösen, sondern in eine Pfandbox zu stecken, um es einem guten Zweck zukommen zu lassen. Die jeweiligen Empfänger werden dem Kunden an den Pfandboxen mitgeteilt.

Seit September vergangenen Jahres wurde in den Pfandboxen für die „Bärenfamilie“ in Heppenheim gesammelt. Die Einrichtung ist spezialisiert auf die Intensivpflege von Kindern und Jugendlichen. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Intensivpflege. Das Zusammenspiel zwischen ambulant und stationär sowie dem Angebot der Kurzzeit- und Verhinderungspflege bietet den Kindern sowie ihren Eltern eine individuell auf die Bedürfnisse ausgerichtete Versorgung.

Dass aus vielen kleinen Pfandbons eine große Summe werden kann, zeigte die Spendensumme in Höhe von 8000 Euro, die von der Familie Jakobi in Heppenheim überreicht wurde. „Uns ehrt das Vertrauen unserer Kunden, dass sie wissen, dass das Geld wirklich für einen guten Zweck verwendet wird. Wir haben die Summe mit 500 Euro aus eigener Tasche auf die 8000 Euro zwar aufgerundet, die Hauptspende haben aber unsere Kunden für den guten Zweck geleistet“, erläuterten die Jakobis das Zusammenkommen der Summe.

Im Namen des Teams und der „kleinen Kämpfer“, denen die Spende zugutekommt, bedankte sich Marlena Lewandowska bei den Jakobis. Unser Bild zeigt (v.l.) Marlena Lewandowska, Marco, Mitras, Ulrike und Mario Jakobi. tn