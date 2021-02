Bensheim. Das Bürgerhaus macht weiter von sich reden. In diesem Rahmen wird derzeit die Gestaltung der Außenanlagen zur Erschließung des kernsanierten Gebäudes in den kommunalpolitischen Gremien diskutiert. Denn für den Zugang vom Beauner Platz aus muss der Bereich aufgrund unterschiedlicher Höhenverläufe neu gestaltet werden. Die Kosten belaufen sich auf etwas mehr als 600 000 Euro. Der Betrag kommt zu den über 13 Millionen Euro für die eigentliche Sanierung hinzu. Finanziert wird das Vorhaben über den städtischen Haushalt.

Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den Baukosten der Teilbereiche Ost, Nord und West in Höhe von etwa 458 000 Euro und dem Aufwand für Planungsleistungen, der mit 100 000 Euro veranschlagt wird. Obendrauf kommen Mittel für „Unvorhergesehenes“ von 45 800 Euro. Ausgeführt werden soll die Maßnahme noch im ersten Halbjahr 2021. Die Planungen sollen in der Sitzung der Stadtverordneten am 18. Februar final abgesegnet werden.

Nur eine Zustimmung

Aufgrund der begrenzten Fläche zwischen Parktheater und Bürgerhaus sowie der Höhendifferenz zwischen Promenadenstraße, Seiteneingang Parktheater und Dalberger Hof argumentiert die Stadt mit einer „städtebaulich nicht einfach zu lösenden Situation“. Daher soll auch dieses Teilprojekt in den Bürgerbeteiligungsprozess integriert werden. Bis ein Gesamtkonzept vorliegt, wird eine provisorische Lösung vorgeschlagen.

Im Ortsbeirat Mitte wurde der Beschlussvorschlag am Montag mit Pauken und Trompeten abgelehnt. Sieben Mitglieder votierten mit Nein, lediglich Markus Woißyk (CDU) stimmte zu. Es gab zwei Enthaltungen, darunter Ortsvorsteher Marco Weißmüller (CDU). Er kritisierte unter anderem die Argumentation der Stadt, dass aufgrund der Pandemie derzeit keine Bürgerbeteiligung habe stattfinden können.

„Das geht auch mit Corona“, so Weißmüller im großen Saal des Kolpinghauses. Ein zeitlicher Aufschub und eine kostspielige Übergangslösung lehnt er ab. Anstatt neue Varianten für eine barrierefreie Verbindung zwischen Georg-Stolle-Platz und Dalberger Hof zu diskutieren, habe man ebenso gut auf die Handlungskonzepte aus dem Jahr 2012 zurückgreifen können.

„Ich kann dieser Vorlage daher nicht zustimmen.“ Die Wiederherstellung von im Zuge der Sanierung bereits zurückgebauter Flächen, Stufen und Mauern stieß auch bei den anderen Ortsbeiräten auf scharfe Ablehnung. Das neue Mitglied Stefan Stehle (FDP), der vor kurzem Thorsten Eschborn abgelöst hat, erkennt in der Vorlage ein unausgegorenes Durcheinander ohne solide Vorplanung.

Insbesondere die Finanzierungssplittung über unterschiedliche Haushaltsprodukte kommentierte er als undurchsichtig. „Von der angekündigten Transparenz durch den politischen Wechsel ist hier nichts zu spüren“, so Stehle, der bei der jüngsten Bürgermeister-Wahl als Kandidat der Liberalen angetreten war.

Birgit Schocke (SPD) will endlich „Nägel mit Köpfen“ machen. Auch der neue Pächter von Parktheater, Dalberger Hof und Bürgerhaus, Benjamin Huckele, benötige Planungssicherheit. Über 600 000 Euro seien für eine Zwischenlösung indiskutabel. Sie sei nicht gegen Bürgerbeteiligung („im Gegenteil!“), doch zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Finale bremse ein solcher Prozess das Gesamtprojekt aus. Markus Woißyk sah das ähnlich, verteidigte aber die Beschlussvorlage als notwendiges Detail zum jetzigen Zeitpunkt.

An der Teilmaßnahme entzündete sich im Gremium eine neuerliche Debatte um die Sinnhaftigkeit des ganzen Unternehmens und dessen Umsetzung. Jochen Kredel von den Grünen sprach von einem Skandal. Schon die Notlösung mit vorgelagerten Säulen an der Fassade – in der Architektensprache Kolonnaden genannt – aufgrund eines Vetos der Denkmalpflege habe sich als Konsequenz enormer Fehlplanungen erwiesen.

„Hier wird mit Geld spekuliert, dass man noch gar nicht hat“, verwies Michael Horschler darauf, dass ein genehmigungsfähiger Haushaltsplanentwurf weiter auf sich warten lässt. Nach aktuellem Sachstand könnte es durchaus bis Frühsommer dauern, ehe die Zahlen auf dem Tisch liegen. Zudem erkennt Horschler elementare Planungspatzer bereits im Vorfeld der Großbaumaßnahme: „Das Thema Barrierefreiheit wurde dabei offenkundig verschlafen.“