550 Euro für die Flutopfer gespendet

Auerbach. Der Verein Wir sind Bergstraße hat bei der zweiten großen Adventsimpfaktion am vergangenen Wochenende auch diejenigen nicht vergessen, die in diesem Jahr nicht mit ihren Liebsten im eigenen Heim unter dem Weihnachtsbaum sitzen und gemeinsam feiern können. Im Bürgerhaus Kronepark hatte der Verein deshalb am Ausgang eine Spendenbox für die Flutopfer im Ahrtal aufgestellt.

Der Kassensturz ergab einen Betrag von 550 Euro, für den sich der Vereinsvorstand, alle Mitglieder und ehrenamtlichen Helfer herzlich bei den Spendern bedanken. Der Verein Wir sind Bergstraße beteiligt sich an der gemeinnützigen Initiative „Bergsträßer Unernehmen helfen im Ahrtal.“ gs