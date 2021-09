52 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Donnerstag

Bergstraße. Am Donnerstag wurden im Kreis Bergstraße 52 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet - darunter acht in Bensheim, neun in Heppenheim, vier in Lorsch sowie ein Fall in Einhausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In mehreren Schulen und Kitas gab es auch am Donnerstag mindestens einen neuen Fall, unter anderem in Bensheim am Goethe-Gymnasium sowie an der Grundschule Kappesgärten und der Lorscher Wingertsbergschule. Weitere Einrichtungen würden noch ermittelt, teilte der Kreis mit. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 98,5. Am Freitag wird sie laut Robert-Koch-Institut auf etwa 108 steigen.

Hessenweit ist die Inzidenz innerhalb eines Tages sprunghaft gestiegen und lag am Donnerstag bei 95,2 nach 85,6 am Mittwoch, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Registriert wurden demnach 1477 weitere Corona-Fälle im Bundesland. Außerdem gab es fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. red/lhe