5000 Euro für die Sterntaler in Bensheim

Bensheim. Eine große Unterstützung erhielt der Verein Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume durch die Kiga-Hilfe-Stiftung zur Unterstützung von Kindergärten und Schulspeisungen.

5000 Euro konnten die Sterntaler in Bensheim in ihrem Jubiläumsjahr von der Stiftung erhalten. Das Geld wurde für das Schlaf- und Spielfass in der neuen Burganlage der Drachenberge verwendet. Dieses Fass ist mittlerweile Bestandteil der Anlage und kann voraussichtlich im Herbst eingeweiht werden.

Zur offiziellen Spendenübergabe waren Stiftungsgründer Gerhard Kirch und Mitarbeiterin Marion Beck an der Drachenberge-Anlage zu Gast. Gerhard Kirch und Marion Beck erkundigten sich über die Spielanlage und stellten auch ihre Stiftungsarbeit vor. So unterstützt die Stiftung jährlich soziale und pädagogische Projekte und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Gerhard Kirch als Lizenzpartner von „Town & Country Haus“ und Geschäftsführer der Firma Kirch Wohnungsbau GmbH spendet mit jedem erstellten Haus einen festen Betrag der Stiftung. Dadurch konnten bisher mehr als 50 Kinder- und Jugendprojekte gefördert werden.

Von dieser Stiftungsarbeit profitierten nun der Bensheimer Verein. Die großzügige Spende ermöglicht es, dass die Burg Drachenstein an den Drachenbergen im Herbst zum zehnjährigen Vereinsjubiläum vollständig den Kindern und Besuchern freigegeben werden kann. Christiane Hesch Antoni und Volker Beetz von den Sterntalern bedankten sich überglücklich für die tolle Unterstützung.

Kontakt und weitere Informationen zur Kiga-Hilfe-Stiftung zur Unterstützung von Kindergärten und Schulspeisungen von Heidrun und Gerhard Kirch gibt es im Internet unter www.kiga-hilfe.de. red